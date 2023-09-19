Кабмін затвердив трирічний план захисту критичної інфраструктури

Кабінет Міністрів затвердив Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, розрахований на три роки.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Затверджено Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, виконання якого передбачається строком на 3 роки", - написав Мельничук.

За його словами, план спрямований на створення механізму, що забезпечить безперервність функціонування обʼєктів критичної інфраструктури та узгодженість дій субʼєктів національної системи її захисту. Національна система захисту також має забезпечувати стійке та безперебійне надання життєво важливих послуг.

Як повідомлялося, міжнародні партнери України вже надали 2,3 млрд доларів США на відновлення об'єктів енергетики та їхній захист.