Фінансові новини
- |
- 19.09.23
- |
- 10:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чи повинні ФОПи платити податки з отриманих грантів? Роз'яснення Податкової служби
Державна податкова служба (ДПС) надала роз'яснення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходу у вигляді міжнародних грантів, які виплачуються на користь фізичних осіб - підприємців.
У ДПС зауважують, що умовами договору про надання гранту, укладеного між фізичною особою - підприємцем та неприбутковою організацією (благодійним фондом або громадською організацією), не передбачається виробництво (виготовлення) та/або реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг таким підприємцем на користь зазначених організації, а лише надання фінансової допомоги у реалізації проекту.
"Таким чином, оскільки дохід у вигляді гранту не пов'язаний з результатом від здійснення господарської діяльності фізичної особи - підприємця, то такий дохід, незалежно від обраної фізичною особою - підприємцем системи оподаткування, оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податку - фізичних осіб", - зазначається у роз'ясненні.
Відповідно, якщо грант надається на користь фізичних осіб - підприємців благодійним фондом або громадською організацією, які зареєстровані в Україні, то така організація виступає податковим агентом і зобов'язана утримувати податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (1,5%) із суми гранту.
У випадку, якщо грант надається на користь фізичних осіб - підприємців міжнародним благодійним фондом, то сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, а також сплатити податок та військовий збір з таких доходів.
Детальніше з роз'ясненням Податкової служби можна ознайомитися на її сайті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції
|З порту Одеси вийшло ще одне судно тимчасовим коридором
|Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони
|Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чи повинні ФОПи платити податки з отриманих грантів? Роз'яснення Податкової служби
|Обсяг газу в ПСГ досяг необхідного на початок ОЗП рівня 14,7 млрд куб м – Міненерго
|У ЄС кажуть, що більшість членів ставлять під питання заборону на імпорт зерна з України
|Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину, сподівається на вирішення шляхом діалогу
|Ціни на нафту зростають через побоювання щодо дефіциту пропозиції
|У Польщі заявили, що не змінять рішення щодо українського зерна
|Після тестування системи контролю імпорту українського зерна Словаччина буде готова скасувати заборону - словацький міністр
Бізнес
|Більше ніякого «з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою
|Тактичні AR-окуляри IVAS 1.2 на базі HoloLens більше не викликають у солдатів Армії США нудоту - Microsoft зберігає шанси на контракт
|iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива
|Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP