Чи повинні ФОПи платити податки з отриманих грантів? Роз'яснення Податкової служби

Державна податкова служба (ДПС) надала роз'яснення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходу у вигляді міжнародних грантів, які виплачуються на користь фізичних осіб - підприємців.

У ДПС зауважують, що умовами договору про надання гранту, укладеного між фізичною особою - підприємцем та неприбутковою організацією (благодійним фондом або громадською організацією), не передбачається виробництво (виготовлення) та/або реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг таким підприємцем на користь зазначених організації, а лише надання фінансової допомоги у реалізації проекту.

"Таким чином, оскільки дохід у вигляді гранту не пов'язаний з результатом від здійснення господарської діяльності фізичної особи - підприємця, то такий дохід, незалежно від обраної фізичною особою - підприємцем системи оподаткування, оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податку - фізичних осіб", - зазначається у роз'ясненні.

Відповідно, якщо грант надається на користь фізичних осіб - підприємців благодійним фондом або громадською організацією, які зареєстровані в Україні, то така організація виступає податковим агентом і зобов'язана утримувати податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (1,5%) із суми гранту.

У випадку, якщо грант надається на користь фізичних осіб - підприємців міжнародним благодійним фондом, то сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, а також сплатити податок та військовий збір з таких доходів.

Детальніше з роз'ясненням Податкової служби можна ознайомитися на її сайті.