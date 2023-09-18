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«Дія Office»: Федоров анонсував новий сервіс для посадовців
16:49 18.09.2023 |
Міністерство цифрової трансформації оцифрує та гейміфікує роботу держслужбовців. Йдеться про розробку нового сервісу в "Дії" для посадовців - "Дія Office".
Як пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров, в основі сервісу - прозорість роботи міністерств, публічний контроль за виконанням цілей і елементи гейміфікації роботи держслужбовців, передає Forbes.
"Дія Office" - окремий сервіс для держслужбовців у "Дії". Його мета - цифровізувати роботу міністерств.
"Система розуміє, що ви держслужбовець. У вас зʼявляється окремий профіль в "Дії", специфічні послуги та можливості", - пояснив Федоров.
Як приклади міністр навів наступні функції: посадовці зможуть провести опитування чи пропонувати певні ідеї в межах свого міністерства онлайн. Також "Дія Office" буде інтегрована з Google Workspace, що дозволить спростити масу процесів: призначення зустрічей, їхні фолоуапи тощо.
Ще одна мета "Дія Office" додати елементи гейміфікації у роботу чиновників. Держслужбовці зможуть оцінити досягнення своїх колег, вручити заохочувальну нагороду в "Дія Office", відслідковувати прогрес у виконанні цілей інших відділів.
Тестовий запуск продукту планують вже на останній тиждень вересня 2023-го. Спочатку "Дія Office" впровадять для Мінцифри.
Правова база для "Дія Office" поки що не готова. Наразі продукт перебуває на стадії бета-тестування.
Глобальна мета "Дія Office" - дозволити громадянам слідкувати за виконанням планів міністерств. "У не чиновників не буде функціоналу як у держслужбовця. Проте буде певна функція, де можна подивитися, які цілі, хто за що відповідає, скільки грошей ми витрачаємо. Тобто дашборд конкретного міністерства", - сказав Федоров.
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