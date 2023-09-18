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Виробництво цементу в Україні за 8 міс. збільшилося на 30% - асоціація «Укрцемент»
15:56 18.09.2023 |
Виробництво цементу в Україні в січні-серпні 2023 року збільшилося на 30% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 4,75 млн тонн, свідчать дані асоціації "Укрцемент".
"Якщо порівнювати з минулим роком, коли економіка країни була в шоковому стані від віроломного нападу Росії на Україну та початку повномасштабної війни, то ситуація дещо покращилася. Виробництво цементу за перше півріччя 2023 року зросло на 26%, а за вісім місяців - на 30% порівняно з минулим роком. Але якщо порівнювати з довоєнним періодом, картина буде інша. Ми ще далекі від показників 2021 року, але динаміка тішить", - розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" виконавчий директор - керівник департаменту науково-технічної інформації асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка.
За її словами, сьогодні виробники цементу працюють лише на 60% своєї реальної потужності. Однак є позитивні очікування від програм відновлення, які можуть сприяти стабільності динаміки зростання виробництва.
"Якщо з'явилася перспектива, то розпочалася робота на майбутнє. Цементники навіть в умовах війни інвестують в Україну та економічне відновлення регіонів. Це розширює виробничі потужності галузі загалом і сприяє створенню нових робочих місць", - наголошує Кріпка.
Асоціацію "Укрцемент" створено в січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств і організацій цементної промисловості "Укрцемент".
Як повідомлялося, виробництво цементу в Україні за підсумками 2022 року скоротилося на 51% порівняно з 2021 роком - до 5,4 млн тонн.
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