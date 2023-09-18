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АНАЛІТИКА

Гетманцев запропонував перевести українських ФОПів на польську модель оподаткування

14:47 18.09.2023 |

Економіка

 

Українська влада розглядає запровадження польської моделі оподаткування фізосіб-підприємців.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю Новини.Live.

"Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні", - зазначив він в інтерв'ю виданню.

За його словами, єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу.

Водночас польська модель оподаткування ФОПів передбачає більший ліміт за операціями - 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн грн. Крім того, різні види діяльності обкладаються різними ставками податку.

"Наприклад, торгівля обкладається податком 3%. Низьким податком обкладається виробництво. А податки на послуги становлять від 12% до 20%", - пояснив нардеп.

Як наголосив Гетманцев, наразі Міністерство фінансів спільно з Міжнародним валютним фондом розглядають модель оподаткування, яка була би "цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою" і давала можливість підтримувати малий бізнес, а "не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства".

Як повідомлялося, станом на початок осені в Україні офіційно працювали понад 2 млн ФОПів. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є довоєнні рекорди.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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