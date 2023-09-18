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Послуги з заготівлі деревини перейдуть на Prozorro - «Ліси України»

13:22 18.09.2023 |

Економіка

 

ДП "Ліси України" розпочинає пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro, повідомив керівник підприємства Юрій Болоховець.

"Лісгоспи завжди закуповували послуги з заготівлі за прямими договорами. Ми плануємо повністю перевести їх на відкриті торги. Це кілька мільярдів гривень на рік. У четвертому кварталі стартує пілотний проєкт у кількох регіонах. Фахівці ДП "Ліси України" аналізують ринок і працюють над розробкою технічних вимог", - зазначив Болоховець.

За його інформацією, від реформи очікують створення конкурентного ринку, залучення максимальної кількості гравців, інвестицій у сучасну техніку та нових технологій, додаткових робочих місць, збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів, зменшення випадків незаконної заготівлі, підвищення якості виконання робіт.

"Це вже четвертий етап антикорупційної програми, яку ми реалізовуємо. На першому ми заборонили прямі договори та передали реалізацію деревини на спеціалізовані біржі. На другому - перевели на Prozorro основні закупівлі ДП "Ліси України" - від пального до будівництва доріг. На третьому - відмовилися від нерентабельних переробних виробництв і почали передавати їх до Фонду держмайна", - пояснив керівник підприємства.

Болоховець зазначив, що антикорупційна програма "Лісів України" передбачає також посилення інструментів контролю та диджиталізацію. Однак проблему корупції можна подолати лише інституційними реформами, створенням системи, що мінімізує "фактор чиновника", запроваджує прозорі та відкриті правила гри для бізнесу, наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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