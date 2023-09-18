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АНАЛІТИКА

В Україні ґендерний розрив в оплаті праці становить 18,6% - Лубінець

11:53 18.09.2023 |

Економіка

 

В Україні ґендерний розрив в оплаті праці становить 18,6%, цей показник є нижчим за світовий, але більшим, ніж в багатьох країнах ЄС.

Про це у Телеграмі поінформував уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець з нагоди Міжнародного дня рівної оплати праці, передає Укрінформ.

«Вдосконалення трудового законодавства, подолання стереотипів роботодавців, підвищення рівня мотивації жінок - головні засади того, аби тенденція до скорочення ґендерного розриву в оплаті праці в Україні стала стійкою та незворотною», - заявив уповноважений ВР.

Лубінець зазначив, що основними причинами цього є систематична дискримінація та недооцінка праці жінок.

Як повідомлялося, 1 серпня у Мінекономіки поінформували, що за даними Держстату, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки, що на 7,4% більше порівняно з 2015 роком.
 

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