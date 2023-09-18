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Держбюджет-2024 передбачає 30 млрд грн на підтримку бізнесу
09:00 18.09.2023 |
Державний бюджет України на 2024 рік передбачає близько 30 млрд грн на різні програми підтримки бізнесу, з яких 30 млрд грн - Фонду розвитку підприємництва на продовження програм "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9".
Згідно з пояснювальною запискою до документа, також передбачено видатки 1 млрд грн на часткову компенсацію вартості сільгоспобладнання вітчизняного виробництва і стільки ж - на створення індустріальних парків.
Ще 2 млрд грн планується виділити на гуманітарне розмінування, стимулюючи розвиток ринку таких послуг, і 1,37 млрд грн для створення та розвитку переробних підприємств, а також садівництва.
Крім того, передбачено видатки на держпідтримку реалізації інвестпроєктів зі значними інвестиціями - 3 млрд грн і стільки ж на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.
Мінекономіки уточнило, що прогнозується прискорення зростання економіки наступного року до 5%.
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