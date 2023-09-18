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АНАЛІТИКА

Швейцарія схвалила додаткову підтримку цифровізації в Україні

 

Федеральна рада Швейцарії схвалила додаткову підтримку цифровізації в Україні.

Про це повідомляється у пресрелізі уряду Швейцарії, передає Укрінформ.

«На своєму засіданні 15 вересня 2023 року Федеральна рада Швейцарії схвалила додаткову підтримку цифровізації в Україні. Це дозволить громадянам, біженцям і бізнесу отримати доступ до державних послуг і мати право голосу, попри війну. Цього року проєкт «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) отримає внесок у розмірі 15 мільйонів швейцарських франків (понад $16,7 млн)», - йдеться у заяві.

У швейцарському уряді зазначили, що завдяки тому, що Україна інвестувала в цифрову трансформацію задовго до повномасштабного російського вторгнення, органи державного управління змогли швидко відреагувати на нові виклики та потреби і продовжували функціонувати.

Наголошується, що Швейцарія підтримує Україну у цифровій трансформації з 2015 року. На Міжнародній конференції з відновлення України (URC2022) у Лугано федеральний радник Ігнаціо Кассіс наголосив, що цифрова трансформація є ключовим компонентом стійкості України, а також майбутнього процесу відновлення. Тому він висловився щодо перспективи збільшення відповідної підтримки на 15 мільйонів швейцарських франків.

«Швейцарська підтримка реалізується в межах проєкту EGAP, який виявився надзвичайно актуальним та успішним в умовах військової агресії Росії, зокрема завдяки онлайн-сервісу "Дія"... Цифровий доступ до державних послуг особливо важливий у місцях, де адміністративні установи наразі недоступні або не працюють через зруйновану державну інфраструктуру», - йдеться у пресрелізі.

Як повідомляв Укрінформ, торік у жовтні Міністерство цифрової трансформації і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виділення 15 млн франків на розвиток цифровізації в Україні.

Завдяки Програмі «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) в Україні Мінцифри створило портал та застосунок "Дія", запустило низку важливих сервісів та послуг, серед яких - COVID-сертифікати, "єМалятко", "єПідтримка" тощо.
 

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