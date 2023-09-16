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П'яте судно вийшло з Одеси новим коридором. Везе метал і ріпак
23:28 15.09.2023 |
З порту "Одеса" вранці 16 вересня вийшов балкер Puma. Це п'яте цивільне судно, яке скористалося новим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Судно під прапором Кайманових островів прямує до Босфору. На його борту 16 000 тонн металу та 14 000 тонн ріпаку.
"Балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року і не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Тимчасовий транспортний коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення.
"Через блокування зернової ініціативи та зростання потреби світу в українській продукції Україна розглядає можливість використовувати його і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі, зокрема збіжжя, переважно до країн Африки та Азії", - додав Кубраков.
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