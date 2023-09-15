Видатки на соцзахист наступного року зростуть на 25 мільярдів, – Мінсоцполітики

Видатки на соціальну сферу 2024 року складуть 470 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, коментуючи ухвалення проєкту бюджету на 2024 рік.

За словами Жолнович, заплановані видатки дозволяють підвищити рівень забезпечення прожиткового мінімуму, тобто розмір допомоги для родин, які опинилися на межі бідності. На соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 88,7 млрд грн (на 2,6 млрд грн більше, ніж у 2023 році).

На підтримку малозабезпечених сімей - 20,2 млрд грн. Це на 5 млрд грн, чи на 25%, більше, ніж у 2023 році.

На програму житлових субсидій виділено 49,9 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, порівняно з 2023 роком. Таке підвищення дозволить забезпечити дієвий захист українців при росту цін на житлово-комунальні послуги.

Пріоритетним для Міністерства є розвиток соціальних послуг, які допоможуть повернути людей до ринку праці та відновити економічну самостійність вразливих груп громадян.

Так, у 2024 році Мінсоцполітики планує спрямувати на розвиток системи соціальних послуг 1,1 млрд грн. Зазначається, що це суттєве зростання порівняно з 2023 роком, коли на фінансування соцпослуг з державного бюджету спрямовувалось 145 млн грн. Ідеться про закупівлю послуг психосоціальної підтримки та соціальної адаптації і відновлення, а також - послуги з догляду та проживання для ВПО та фінансування підтриманого проживання по догляду за людьми, які потребують підтримки.

На соціальний захист людей з інвалідністю в держбюджеті передбачено 6,1 млрд грн. Із них на протезування - 4,7 млрд гривень (порівняно з 3,3 млрд грн у 2023 році).

На соціальний захист дітей та сім'ї передбачено 27,6 млрд грн. Це на 2,4 млрд грн більше, ніж було передбачено у 2023 (3,7 млрд грн).

Для забезпечення дітям сімейного виховання держава продовжить роботу у напрямку пошуку нових родин для дітей, які втратили батьків, влаштування дітей у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, малі групові будинки, будівництво та ремонт приміщень для прийомних сімей.