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Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році - Шмигаль
19:02 15.09.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році.
"Цього року ми плануємо залучити від партнерів 42 млрд доларів, наступного року сума аналогічна", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.
Зокрема, 18 млрд доларів очікується від Європейського Союзу, також очікується 1,1-1,2 млрд доларів щомісячної підтримки від США.
Крім того, за його словами, ще є програма МВФ, програми Норвегії та Японії.
"У нас є хороші перспективи, але робота в цьому напрямі дуже складно реалізується. Наші партнери запевнили нас у підтримці стільки, скільки це буде потрібно, в тих параметрах, які будуть потрібні Україні", - додав він.
Прем'єр наголосив, що станом на сьогодні переговори щодо необхідної кількості коштів на наступний рік тривають.
"У мене є оптимізм, що нас підтримають і ми будемо мати стабільну макрофінансову бюджетну ситуацію", - підсумував Шмигаль.
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