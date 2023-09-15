Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На «Армію дронів» виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль

18:56 15.09.2023 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що на "Армію дронів" виділять приблизно 48 млрд грн у 2024 році, а ще 48 млрд грн - на виробництво озброєння і боєприпасів.

"Акценти нашого виробництва - це дрони. "Українська армія дронів" повністю запущена, працює, 40 млрд грн профінансовано урядом цього року. Ми продовжимо це фінансування", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.

Також прем'єр наголосив, що країна фінансуватиме виробництво боєприпасів, техніки, бронемашин, а також ракетної програми України.

Шмигаль зазначив, що ці витрати фінансуватимуться за рахунок податку на доходи фізичних осіб.

За його словами, сума ПДФО становитиме близько 96 млрд грн і її буде розподілено на потреби оборони, зокрема орієнтовно половина піде на українське виробництво озброєння, техніки і боєприпасів, а половина - на "Армію дронів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9602
  0,2779
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5611  0,04 0,11 38,3268  0,01 0,01
EUR 40,2850  0,17 0,42 41,2339  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес