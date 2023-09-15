Фінансові новини
- |
- 15.09.23
- |
- 19:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд планує значно підвищити акцизи на сигарети та зберегти на пальне
18:37 15.09.2023 |
Кабінет міністрів планує у 2024 році суттєво збільшити ставки акцизу на сигарети. Акциз на алкоголь, пиво та пальне залишиться без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка, який оприлюднив проект бюджету.
Проектом бюджету пропонується збільшити специфічну ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2024 році на 20% - з 1 567,64 грндо 1 881,17 грн за 1000 штук.
Крім того, мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку зросте також на 20% - з 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 шт.
Водночас уряд планує зберегти ставку акцизу на лікеро-горілчані вироби на рівні 133,31 грн за 1 л 100% спирту, на пиво - на рівні 59,82 грн 59,82 за 1 л 100% спирту.
Крім того, уряд збереже акциз на бензин на рівні 213,5 євро 1000 літрів, на дизельне паливо 139,5 євро, на скраплений газ - 52 євро.
Нагадаємо, сигарети в Україні дорожчають кожен рік. З початку 2024 ціни на них зросли на 11,1% до 91,8 гривень за пачку при загальній інфляції 2,5%.
З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів. Це призвело до стрімкого зростання цін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів України пропонує підвищити у 2024 році мінімальну зарплату двічі - з 1 січня та з 1 квітня
ТОП-НОВИНИ
|БЕБ має стати єдиним органом, який контролює економічну злочинність в Україні – Шмигаль
|Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ
|Януковича та Азарова судитимуть за підписання «Харківських угод»
|Суперечка навколо «військового» ПДФО. Кому дістануться гроші
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році - Шмигаль
|На «Армію дронів» виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль
|Більше від 25-ти: за тиждень автогаз у середньому здорожчав на гривню
|Уряд планує значно підвищити акцизи на сигарети та зберегти на пальне
|В Україні для індексації пенсії впровадять коефіцієнти та бали, - Шмигаль
|Уряд схвалив закон про посилення самостійності САП
Бізнес
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance
|Європу наповнили дешеві китайські електромобілі. ЄС розпочинає розслідування
|Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap