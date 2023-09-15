Уряд планує значно підвищити акцизи на сигарети та зберегти на пальне

Кабінет міністрів планує у 2024 році суттєво збільшити ставки акцизу на сигарети. Акциз на алкоголь, пиво та пальне залишиться без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка, який оприлюднив проект бюджету.

Проектом бюджету пропонується збільшити специфічну ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2024 році на 20% - з 1 567,64 грндо 1 881,17 грн за 1000 штук.

Крім того, мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку зросте також на 20% - з 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 шт.

Водночас уряд планує зберегти ставку акцизу на лікеро-горілчані вироби на рівні 133,31 грн за 1 л 100% спирту, на пиво - на рівні 59,82 грн 59,82 за 1 л 100% спирту.

Крім того, уряд збереже акциз на бензин на рівні 213,5 євро 1000 літрів, на дизельне паливо 139,5 євро, на скраплений газ - 52 євро.

Нагадаємо, сигарети в Україні дорожчають кожен рік. З початку 2024 ціни на них зросли на 11,1% до 91,8 гривень за пачку при загальній інфляції 2,5%.

З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів. Це призвело до стрімкого зростання цін.

