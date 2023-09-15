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АНАЛІТИКА

В Україні для індексації пенсії впровадять коефіцієнти та бали, - Шмигаль

18:28 15.09.2023 |

Економіка

 

В Україні проведуть комплексну реформу пенсійної системи. Це дозволить підвищити середній розмір пенсійних виплат до 6 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

За його словами, вже цього року в Україні буде проведено комплексну пенсійну реформу. А вже цього року індексація виплат буде проведена за новим принципом.

"Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що дана реформа дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень.

Пенсійна реформа

У квітні 2023 року до Верховної ради внесений новий законопроєкт про пенсійну реформу керівництва фракції "Слуга народу". Він передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь найманих працівників.

Згідно з проєктом, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2% у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а з державного бюджету буде надходити співфінансуванння на паритетних засадах.

Водночас основною перешкодою для пенсійної реформи залишається відсутність повноцінного фондового ринку та інструментів, які б дозволяли зберегти пенсійні кошти. Наразі тільки ОВДП можуть теоретично дати більшу доходність, ніж інфляція.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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