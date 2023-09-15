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У держбюджеті-2024 коштів на вибори не передбачено - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в державному бюджеті на 2024 рік коштів на вибори не передбачено.
"Уряд не виборний орган, тому вибори уряд цікавлять найменше. У бюджеті на наступний рік на вибори кошти не передбачені, немає навіть рядка "на вибори", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.
Прем'єр наголосив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.
Він зазначив, що немає розуміння, як могли б проголосувати військові в зоні бойових дій, як міжнародні спостерігачі змогли б спостерігати за такими виборами в небезпечних районах, також немає відповіді на запитання, що робити з окупованими територіями та біженцями за кордоном, а також із внутрішньо переміщеними особами, які не завжди зареєстровані.
"Для нас основне - визнання результатів виборів... Якщо ми зможемо з партнерами це забезпечити, тоді можна про цю тему говорити, досліджувати, шукати виходи і варіанти", - наголосив він.
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