На розвиток ОПК у проєкті бюджету передбачені ₴55,8 мільярда

У проєкті бюджету на 2024 рік на розвиток оборонно-промислового комплексу передбачено 55,8 млрд грн.

Про це в Телеграмі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, передає Укрінформ.

«55,8 млрд грн в проєкті бюджету на розвиток ОПК - це правильна інвестиція з боку держави в перемогу та економічне відновлення. Ці кошти підуть на розвиток існуючих виробничих потужностей та запуск нових», - зазначив Камишін.

Він також повідомив, що окремою статтею видатків передбачено виділення 1,5 млрд грн на розвиток платформи BRAVE1.

Камишін подякував західним партнерам за допомогу з озброєнням і підкреслив, що Україна має сама збільшити виробництво військової техніки «як своїми силами, так і в партнерстві з іноземними компаніями». Він додав, що разом із міністром оборони Рустемом Умєровим має спільні плани щодо локалізації виробництва озброєння та військової техніки.

Як повідомлялося, уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Ключовий акцент в ньому зроблений на обороні й безпеці України. На цей сектор планується спрямувати більше половини всіх ресурсів бюджету - 1 трильйон 685 млрд грн.