Україні наступного року знадобиться $10-15 мільярдів на швидке відновлення – Прем'єр

Україні у 2024 році знадобиться від 10 до 15 млрд дол. США на швидке відновлення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступного року сума не змінюється. Швидке відновлення залишається коштувати в районі між 10 і 15 млрд доларів", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що наразі в Україні профінансовані видатки на швидке відновлення у розмірі 3,3 млрд дол. США. Решта видатків буде профінансована у наступному році.

"Ми не закладали фінансування Фонду відновлення із державного бюджету на наступний рік. Ми очікуємо залучення коштів від наших партнерів", - зауважив прем'єр.

Він додав, що створення посади спецпредставників президентів держав-партнерів України є частиною угоди про залучення коштів до Фонду відновлення.

Шмигаль наголосив, що основним джерелом фінансування відновлення України мають стати конфісковані активи громадян Росії. Він розповів, що Мін'юст спільно із групою, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, розробили спеціальний компенсаційний механізм, який дозволить залучити кошти на відновлення країни. Механізм має три складові: міжнародний реєстр збитків України (який уже працює), компенсаційна комісія, яка має визначати, як ефективно використовувати кошти та безпосередньо фонд, в який будуть ці кошти надходити.

"У нас є прогрес у перемовинах і з Сполученими Штатами і з Канадою і з Європейським Союзом стосовно такого механізму залучення російських коштів. Йдуть дискусії, як конфісковувати. По олігархах ніхто не має сумнівів, як конфісковувати. По суверенних активах - поки що дискусія складна. Ми хочемо, щоб всі ці активи були конфісковані на користь України", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр міністр підкреслив, що процес конфіскації російських коштів на користь України триває, але залишається складним.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Ялтинській європейській стратегії заявив, що в Україні на швидку відбудову вже спрямовано понад 60 млрд гривень.