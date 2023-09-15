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АНАЛІТИКА

Шмигаль анонсував новий механізм індексації пенсій

16:17 15.09.2023 |

Економіка

 

Індексація пенсій у 2024 році відбудеться за новим принципом.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram, презентуючи новації, передбачені у проєкті держбюджету на 2024 рік.

"Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію", - написав Шмигаль.

Він не уточнив подробиць нового механізму індексації пенсій, але пообіцяв, що це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень.

Як повідомлялося, із 1 березня 2023 року відбулася індексація пенсій на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів. Внаслідок цього середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 219,69 грн.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко зазначає, що Україна поки що не має гарантованих міжнародних джерел фінансування дефіциту державного бюджету на 2024 рік. За його словами, уряд сподівається зберегти видатки на сектор безпеки і оборони щонайменше на рівні нинішнього року, хоча бюджетний запит більший у 6 разів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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