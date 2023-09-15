Кабмін запропонував збільшити витрати держбюджету на БЕБ у 3,5 раза

Кабінет міністрів передбачив у проєкті державного бюджету на 2024 рік видатки на забезпечення роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у розмірі 1,76 млрд грн, у тому числі 0,95 млрд грн - на оплату праці.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"На БЕБ у бюджеті закладено зростання видатків на 248% або на +1,25 млрд грн до бюджету минулого цього року. Коротше, зростання в 3,5 рази", - написав Железняк.

Як повідомлялося, Кабмін також пропонує збільшити видатки на БЕБ у 2023 році на 315 млн грн. Відповідну норму внесли в урядовий законопроєкт №10038 окрім збільшення видатків держбюджету на виплати військовослужбовцям.

Раніше в.о. голови БЕБ Андрій Пащук заявляв, що вже до кінця цього року відомству додатково потрібно ще близько 320 млн грн з державного бюджету на виплату зарплат, а щоб заповнити всі вакантні посади фінансування БЕБ на 2024 рік потрібно збільшити до 4,5 мільярда гривень. Поточний річний бюджет відомства на 2023 рік затверджено у розмірі 504 млн грн.