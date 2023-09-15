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Уряд схвалив перерозподіл надходжень дорожнього фонду на користь загального фонду держбюджету для посилення оборонного сектору
14:46 15.09.2023 |
Кабінет Міністрів України спрямує кошти, призначені для державного дорожнього фонду, до загального фонду державного бюджету з метою збільшення надходжень для сектору безпеки й оборони, розвитку оборонно-промислового комплексу.
Відповідні зміни містяться в проєкті закону України "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу". Кабмін схвалив законопроєкт минулого вівторка, повідомила пресслужба Мінфіну.
"Змінами до Бюджетного кодексу пропонується зарахування у 2024 році до загального фонду державного бюджету в повному обсязі надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду (прогнозний обсяг 95,2 млрд грн)", - зазначено в повідомленні.
Крім того, передбачено також зарахування до спеціального фонду держбюджету з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2024 року надходжень від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, нагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території України (прогнозний обсяг із 1 жовтня 2023 року до кінця року 25,8 млрд грн та у 2024-му - 93,7 млрд грн).
Зазначені надходження буде розподілено між Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (50%) для закупівлі спеціальної техніки та обладнання та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України (50%) для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.
У державному дорожньому фонді акумулюються кошти на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення. Крім цього, його коштами частково фінансується Фонд страхування суден від військових ризиків.
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