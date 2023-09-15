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Уряд схвалив перерозподіл надходжень дорожнього фонду на користь загального фонду держбюджету для посилення оборонного сектору

14:46 15.09.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України спрямує кошти, призначені для державного дорожнього фонду, до загального фонду державного бюджету з метою збільшення надходжень для сектору безпеки й оборони, розвитку оборонно-промислового комплексу.

Відповідні зміни містяться в проєкті закону України "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу". Кабмін схвалив законопроєкт минулого вівторка, повідомила пресслужба Мінфіну.

"Змінами до Бюджетного кодексу пропонується зарахування у 2024 році до загального фонду державного бюджету в повному обсязі надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду (прогнозний обсяг 95,2 млрд грн)", - зазначено в повідомленні.

Крім того, передбачено також зарахування до спеціального фонду держбюджету з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2024 року надходжень від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, нагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території України (прогнозний обсяг із 1 жовтня 2023 року до кінця року 25,8 млрд грн та у 2024-му - 93,7 млрд грн).

Зазначені надходження буде розподілено між Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (50%) для закупівлі спеціальної техніки та обладнання та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України (50%) для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

У державному дорожньому фонді акумулюються кошти на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення. Крім цього, його коштами частково фінансується Фонд страхування суден від військових ризиків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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