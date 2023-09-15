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Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій
14:41 15.09.2023 |
Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового водіння, а категорії В - виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС", - зазначив він.
Також було розширено функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу "Дія" щодо можливості:
* замовлення в електронній формі послуг з державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів;
* видачі тимчасового реєстраційного талону у зв'язку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу кошти на ім'я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон;
* продовження терміну відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника;
* видачі висновку про можливість нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікацій номерів транспортних засобів;
* обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі і навпаки.
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