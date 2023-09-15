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Мінекономіки оцінює зростання ВВП України за 8 міс.-2023 у 3%, у 2024 р. прогнозує прискорення до 5%

14:34 15.09.2023 |

Економіка

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України після зниження в першому кварталі 2023 року на 10,5% відносно першого кварталу 2022 року в другому і третьому кварталах перейшов до зростання, зазначено в пояснювальній записці до урядового проєкту держбюджету на 2024 рік.

"За оцінками Міністерства економіки, за підсумками восьми місяців зростання становить 3%", - зазначається в документі.

Згідно з ним, "окремим видам економічної діяльності" вдалося швидко адаптуватися до наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС.

"Кращі порівняно з очікуваннями результати економічної активності зумовлені швидкою адаптацією підприємств до нових умов діяльності разом із відновленням внутрішнього попиту, який був традиційним драйвером зростання економіки України в попередні роки", - зазначено в пояснювальній записці.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко минулого тижня повідомила про підвищення прогнозу зростання ВВП 2023 року до 4%, проте в пояснювальній записці, як і раніше, ідеться про зростання економіки цьогоріч на 2,8% за інфляції 14,7%, хоча за підсумками серпня вона знизилася до 8,6%.

Згідно з пояснювальною запискою, Мінекономіки станом на середину червня цього року прогнозувало зростання ВВП наступного року на 5% за зниженні інфляції на кінець року до 10,8%.

Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, однак знизив його на 2024 рік з 4,3% до 3,5%. НБУ також поліпшив оцінку інфляції цього року з 14,8% до 10,6%, а наступного - до 8,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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