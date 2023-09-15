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Кабмін запропонував відв'язати виплати за рішеннями суду від мінімальної зарплати
13:52 15.09.2023 |
Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді встановити у 2024 році окремий розмір мінімальної зарплати як розрахункової величини для обчислення виплат за рішеннями суду. Про це повідомляється в проєкті державного бюджету.
Кабмін пропонує депутатам підвищити мінімальну зарплату з 1 січня 2024 року до 7100 грн (зараз - 6700 грн), а з 1 квітня 2024 року - ще до 8000 грн.
Щоб не підвищувати виплати за рішеннями суду, уряд пропонує встановити окремий знижений розмір мінімальної зарплати, від якого будуть обчислюватися суми.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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