Українці вдвічі частіше почали подавати заяви на отримання компенсації за знищене майно

Станом на 13 вересня українці подали 3034 заяви на отримання компенсації за знищене майно за програмою "єВідновлення". Кількість заяв за місяць збільшилася вдвічі, повідомила голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії Слуга Народу Олена Шуляк.

Найбільше заяв на компенсацію за знищене майно подають власники квартир - 54,8% від загальної кількості заявок - і трохи менше власники приватних будинків - 44,3%.

На компенсацію за пошкоджене житло також претендує більше власників квартир, ніж приватних будинків - 52,1% і 46,5% заяв відповідно.

"Цікаво, що найбільше всього заяв на компенсацію і за знищене, і за пошкоджене житло українці, за даними реєстру знищеного і пошкодженого майна, подали 31 серпня (56 і 300 заяв відповідно)", - зауважила вона.

За словами Шуляк, як і минулого місяця левову частину коштів (96%), отриманих як компенсацію за пошкоджене житло за програмою "єВідновлення", у вересні українці витрачають на будматеріали і лише 4% на будівельників.

Також не змінився середній чек за купівлі - 12 000 гривень. Причому, якщо станом на 25 серпня українці сумарно витратили 94 млн гривень, отриманих за програмою "єВідновлення", то на 13 вересня - вже 211 млн гривень.

Всього за програмою "єВідновлення" подано 43 458 заяв за пошкоджене майно.

За даними Реєстру пошкодженого і знищеного майна (РПЗМ), кількість операцій, проведених станом на 25 серпня (коли коштами, отриманими за програмою "єВідновлення", оплачувались послуги чи матеріали), становила 7,7 тис. Станом на 13 вересня - 16,6 тис. операцій.

"Лідирує за кількістю будівель, внесених в РПЗМ, як і раніше Харківська, Київська і Донецька області. Менше всього будівель занесено в реєстр у Волинській, Закарпатській і Чернівецькій областях", - підсумувала очільниця партії Слуга народу.



