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Кабмін пропонує в держбюджеті-2024 зростання доходів на 23,3%, скорочення видатків на 2,5% - депутат
12:56 15.09.2023 |
Уряд затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" із доходами 1 трлн 746,3 млрд грн, видатками 3 трлн 108,2 млрд грн і граничним дефіцитом 1 трлн 593,6 млрд грн.
Відповідний документ опублікував народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі в п'ятницю.
Щодо чинного закону про держбюджет-2023 доходи запропоновано збільшити на 25,6%, видатки - на 7,6%, дефіцит скоротити на 7,3%.
Водночас цього тижня уряд вніс до Ради законопроєкт №10038 із правками до держбюджету-2023 про збільшення його видатків на 328,5 млрд грн завдяки зростанню внутрішніх запозичень на 207,6 млрд грн і зовнішніх на 91,2 млрд грн.
Порівняно з ним доходи в проєкті держбюджету-2024 вищі на 23,3%, або на 329,9 млрд грн, тоді як витрати нижчі на 2,5%, або на 84 млрд грн, а дефіцит - на 20,7%, або 416,8 млрд грн.
У проєкті держбюджету-2024 частка загального фонду вища, зокрема за рахунок перенаправлення до нього Дорожнього фонду. У результаті відносно проєкту №10038 у проєкті держбюджету-2024 доходи загального фонду запропоновано збільшити на 25,6%, або на 320,6 млрд грн, - до 1 трлн 574,5 млрд грн, видатки - на 0,4%, або 13,7 млрд грн, до 3 трлн 108,2 млрд грн. Дефіцит, як очікується, скоротиться на 16,5%, або на 303,4 млрд грн, - до 1 трлн 531,2 млрд грн.
Передбачається, що дефіцит буде профінансовано майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень, оскільки доходи від приватизації заплановано на рівні 4 млрд грн, а внутрішні запозичення дорівнюватимуть виплатам у рахунок погашення внутрішнього боргу - 421,6 млрд грн.
Зокрема, зовнішні запозичення заплановано в обсязі 1 трлн 774,2 млрд грн за умови погашення 184,9 млрд грн, тоді як у проєкті №10038 ці показники становлять відповідно 1 трлн 888,5 млрд грн і 70,1 млрд грн.
Цього року, за проєктом №10038, уряд очікує чистого фінансування і за рахунок внутрішніх запозичень, які становитимуть 569,6 млрд грн за виплат у рахунок погашення 385,6 млрд грн.
Раніше цього тижня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що проєкт держбюджету-2024 пораховано на базі середньорічного курсу 41,4 грн/$1, тоді як цьогоріч курс утримується на рівні 36,6 грн/$1.
Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня 2023 року збільшила видатки держбюджету-2023 на 487 млрд грн, доходи - на 61 млрд грн, що спричинило зростання дефіциту на 419 млрд грн.
Наразі доходи держбюджету визначено в розмірі 1 трлн 390,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 233,8 млрд грн, тоді як видатки - відповідно 3 трлн 75,9 млрд грн і 2 трлн 783,4 млрд грн.
Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 719,7 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 543,9 млрд грн. Передбачається, що він буде профінансований майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $42 млрд.
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