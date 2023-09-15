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Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2024 - Шмигаль
12:45 15.09.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду в 1 трлн 560 млрд грн і видатками загального фонду в 3 трлн 108 млрд грн.
"Ключовий акцент цього проєкту - оборона й безпека нашої країни. Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету - 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само, як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За словами прем'єра, другий пріоритет - це соціальна сфера, видатки бюджету на яку становитимуть 469 млрд грн, що на 25 млрд грн більше, ніж поточного року.
"Третій пріоритет - медицина та освіта. На сектор освіти виділяємо 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину - 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року", - заявив він.
Шмигаль зазначив, що четвертим пріоритетом є підтримка ветеранів, і видатки за цією програмою збільшуємо вдвічі - з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн наступного.
"П'ятий пріоритет - це відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів "єРобота", підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника", - підсумував він.
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