Споживчі настрої українців у серпні покращилися, – дослідження

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у серпні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 1.3 пункти та становить 84,9 п.

У серпні 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 84,9 п., що на 1,3 п. вище за показник липня.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 56,7, що на 2,2 п. вище за рівень цього показника у липні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 50 п., що на 1,9 п. вище за показник у липні;

- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 2,4 п. та встановився на позначці 63,3 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у серпні зріс на 0,7 п. та складає 103,7 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 100,5 п., що на 4,2 п. вище за рівень цього показника у липні;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 1,2 п. та складає 88,2 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 3,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 122,2 п.

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3 п. та складає 124,3 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,2 п. та складає 182,6 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 5,1 п. та складає 144,2 п.

«У серпні 2023, спостерігається продовження тенденції на стабілізацію індексу споживчих настроїв. Ми бачимо незначне зростання індексу. Окрім цього, відбувається несуттєве зростання як індексу поточного становища, так і індексу економічних очікувань. Населення України трохи краще оцінює власне матеріальне становище та очікує позитивних змін. Ми продовжуємо спостерігати за динамікою розвитку ситуації і очікуємо осінніх результатів.» - коментують аналітики Info Sapiens.