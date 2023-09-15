Україна та Південна Корея підписали угоду про кредити на відбудову

Україна і Республіка Корея підписали угоду щодо кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), яка сприятиме реалізації ключових проєктів повоєнної відбудови.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту корейської делегації на чолі з міністром земельних ресурсів, інфраструктури і транспорту Вон Хі Рьоном.

"Із міністром та представниками корейського бізнесу обговорили широкий спектр питань та шляхи поглиблення нашої співпраці. Конкретні напрямки й проєкти відновлення, у яких досвід корейських компаній стане в пригоді. Окреслив пріоритети відбудови: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла. Подякував корейському уряду за оперативну передачу техніки та спорядження для розмінування", - зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль пообіцяв надати додаткові $2,3 млрд допомоги Україні, щоб допомогти країні відновити мир і відбудувати її після війни з Росією.