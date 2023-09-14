Фінансові новини
- |
- 14.09.23
- |
- 00:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Податкова збільшила перерахування у бюджет від акцизу
23:40 13.09.2023 |
До загального фонду державного бюджету України у серпні 2023 року надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 10 млрд грн.
Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає Укрінформ.
За даними ДПС, 10 млрд грн надходжень акцизного податку становлять 120,3% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 1,7 млрд грн), та на 2,3 млрд грн, або на 29,5%, перевищує надходження у серпні минулого року.
Зазначається, що виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень з вироблених в Україні товарів, зокрема, тютюнових виробів - на 1,6 млрд грн (139,3% доведеного завдання та +27,8% до серпня минулого року), лікеро-горілчаної продукції - на 0,4 млрд грн (211,7% доведеного показника доходів та +6,9% більше рівня минулого року.
Крім того, за рахунок перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обов'язку сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, суттєво збільшились доходи місцевих бюджетів з цього податку.
Так, у січні - серпні 2023 року середньомісячна сума сплати 5% акцизного податку виробниками та імпортерами становить 638 млн грн, що у 2,6 раза більше середньомісячних показників січня - квітня 2022 року.
Як повідомлялося, у серпні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 124,7 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Подоляк сказав про «слабкий інтелектуальний потенціал» Індії та Китаю. Чому це великий удар по українській дипломатії
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про спрощення зміни цільового призначення землі пройшов комітет Ради
|Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список
|У ГУР Міноборони України підтвердили пошкодження ВДК і підводного човна в Севастополі
|Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччини передала Україні новий військовий пакет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Податкова збільшила перерахування у бюджет від акцизу
|Для перевізників інтегрували системи «єЧерга» й «Шлях» і запустили нову послугу
|До бюджету на 2024 рік закладуть нову систему оплати праці держслужбовців
|ЄС залучив гроші для України через випуск облігацій на 5 млрд євро
|Каски та бронежилети: БЕБ викрило компанію, яка продавала військову амуніцію
|ПриватБанк, Universalna та USAID запустили програму для страхування майбутнього врожаю та зниження кредитних ризиків аграріїв
Бізнес
|Зростання використання ШІ збільшує споживання води для охолодження серверів - дослідження
|США і В'єтнам оголосили про мільярдні угоди в галузі напівпровідників і ШІ
|Meta розробляє модель штучного інтелекту наступного покоління, щоб конкурувати з GPT-4 від OpenAI
|Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю
|BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA
|Mercedes-Benz презентував концепт CLA-Class із технологією EQXX