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АНАЛІТИКА

Податкова збільшила перерахування у бюджет від акцизу

23:40 13.09.2023 |

Економіка

 

До загального фонду державного бюджету України у серпні 2023 року надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 10 млрд грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає Укрінформ.

За даними ДПС, 10 млрд грн надходжень акцизного податку становлять 120,3% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 1,7 млрд грн), та на 2,3 млрд грн, або на 29,5%, перевищує надходження у серпні минулого року.

Зазначається, що виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень з вироблених в Україні товарів, зокрема, тютюнових виробів - на 1,6 млрд грн (139,3% доведеного завдання та +27,8% до серпня минулого року), лікеро-горілчаної продукції - на 0,4 млрд грн (211,7% доведеного показника доходів та +6,9% більше рівня минулого року.

Крім того, за рахунок перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обов'язку сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, суттєво збільшились доходи місцевих бюджетів з цього податку.

Так, у січні - серпні 2023 року середньомісячна сума сплати 5% акцизного податку виробниками та імпортерами становить 638 млн грн, що у 2,6 раза більше середньомісячних показників січня - квітня 2022 року.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 124,7 млрд грн.
 

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