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Для перевізників інтегрували системи «єЧерга» й «Шлях» і запустили нову послугу
23:14 13.09.2023 |
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосило про запуск нової послуги для міжнародних перевізників у рамках проєкту "єЧерга" - тепер можна відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Переглядати всі активні черги можна через особистий кабінет в системі "Шлях". Йдеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем єЧерга та "Шлях", - йдеться у повідомленнію
Перевірити статус усіх автомобілів в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи "Шлях" у вкладці "Моя єЧерга".
Зокрема перевізник може переглянути:
* Транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі
* Статус авто в єЧерзі
* Дані про підприємство, транспортний засіб, причіп
* Номер вантажної митної декларації.
У міністерстві нагадали, що з 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Наразі тестування охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути.
За результатами тестування невдовзі стане доступною послуга слотування - можливість обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху автобуса.
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