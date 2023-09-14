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До бюджету на 2024 рік закладуть нову систему оплати праці держслужбовців
23:05 13.09.2023 |
У проєкт державного бюджету на 2024 рік уряд закладає нову систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив в ефірі телемарафону.
"Ми розраховуємо, що це запрацює із 1 січня. У проєкті державного бюджету на 2024 рік вже передбачили цю грейдову систему", - сказав Немчінов.
Грейдинг (від англійського grade - ступінь, клас, ранг, рівень) - це система проведення оцінки та ранжування посад, внаслідок чого посади розподіляють по групах, або за грейдами, відповідно до їх цінності для підприємств з метою створення найефективнішої системи мотивування персоналу.
Система грейдів як інноваційна форма оплати праці вперше з'явилася близько 50 років тому в США на замовлення державних структур. Вона мала на меті врахувати рівень відповідальності, унікальність досвіду, знань і навичок, результативність діяльності кожного працівника підприємства.
Зараз структура оплати праці складається з мізерного, за словами міністра, посадового окладу і низки надбавок, нарахувань та премій тощо.
"Ми хочемо перевернути цю піраміду, поставити її на основу. Тобто щоб 70% зарплати становив посадовий оклад, який буде класифіковано за 27 позиціями", - зазначив міністр.
За його словами, грейдова система виключить прив'язку до фонду оплати праці, не передбачені законодавством надбавки буде скасовано, залишиться вислуга років - її рівень урегулюють законом.
"Фактично преміальні виплати вже перетворені на частину заробітної плати. Особливо це стосується найнижчих посад, категорії "В", передусім у місцевих державних адміністраціях, апаратах судів, територіальних органах виконавчої влади, де часто це на межі мінімальної оплати праці", - пояснив Немчінов.
За його словами, керівники навмисно утримують значну частину посад вакантними, щоб мати змогу розподілити кошти, які йдуть на оплату праці, між працівниками у вигляді так званих премій.
Система оплати праці державних службовців на основі класифікації посад передбачає посилення ролі посадового окладу. Згідно з нею оклад службовця найнижчого рангу не може бути меншим від розміру мінімальної заробітної плати.
Верховна Рада 28 липня підтримала у першому читанні законопроєкт №8222 про реформу оплати праці державних службовців. Кабмін очікує, що до кінця року закон буде ухвалено.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що нова система оплати праці державних службовців, яку планують запровадити в Україні, допоможе усунути зловживання під час нарахуваннях додаткових виплат і премій.
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