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АНАЛІТИКА

ЄС залучив гроші для України через випуск облігацій на 5 млрд євро

 

Європейська комісія розмістила облігації від імені ЄС на суму 5 млрд євро. Частину залучених коштів буде спрямовано на макрофінансову допомогу Україні (програма Macro-Financial Assistance+), повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Попит на ці семирічні облігації під 3,125% перевищив пропозицію більш ніж у дев'ять разів. Інвестори розмістили заявки на 46 млрд євро.

Єврокомісія вже виділила Україні 12 млрд євро у межах програми "Макрофінансова допомога +", і наступна виплата в 1,5 млрд євро запланована на кінець вересня. За цією програмою Україна отримає 18 млрд євро у 2023 році.

Це вже дев'ятий випуск облігацій Єврокомісією цього року. У другій половині 2023 року Єврокомісія випустить облігації на загальну суму 40 млрд євро.

Єврокомісія займає кошти на міжнародних ринках капіталу від імені Європейського Союзу та розподіляє їх державам-членам і третім країнам у межах різних програм запозичень.

Запозичення ЄС гарантуються бюджетом ЄС, а внески до бюджету є безумовним юридичним зобов'язанням усіх держав-членів відповідно до договорів ЄС.

З січня 2023 року Європейська комісія випускає єдині облігації ЄС замість облігацій з окремим маркуванням для окремих програм. Надходження за даними монобрендовими облігаціями розподіляються за відповідними програмами у порядку, передбаченому чинними угодами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЭС
 

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