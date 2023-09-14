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Каски та бронежилети: БЕБ викрило компанію, яка продавала військову амуніцію
22:49 13.09.2023 |
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили компанію, яка завозила військову амуніцію в Україну начебто для потреб ЗСУ. Насправді шоломи та бронежилети продавали через мережу роздрібних магазинів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.
"Співробітники БЕБ провели обшуки в офісних й складських приміщеннях та торгових точках товариства. У результаті детективи вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад ₴40 мільйонів. Також вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії", - йдеться у повідомленні.
Під час кримінального провадження встановлено, що компанія, аби отримувати пільги на завезення до країни товарів військового призначення, використовувала сертифікати з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача. Тобто, за документами амуніція призначалася для ЗСУ, а фактично її продавали через мережу спеціалізованих магазинів у кількох регіонах України.
У такий спосіб було завезено кілька партій товару, вартістю понад ₴100 мільйонів, зазначили у БЕБ.
Детективи також встановили, що службові особи товариства під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на ₴30 мільйонів.
Наразі незаконно ввезені товари арештовано, проводяться експертизи. Досудове розслідування триває.
Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
Як повідомлялося, цьогоріч аналітики БЕБ із застосуванням ризик-орієнтованого підходу упередили більш як 5 млрд грн втрат держбюджету.
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