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В Україні зростає попит на автобуси
14:34 13.09.2023 |
Із січня по серпень 2023 року український автопарк поповнили 1767 автобусів та мікроавтобусів. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1094 одиниць (+135%), а вживаної, що була імпортовано з-за кордону - 673 (-26%).
Найчастіше у звітному періоді серед нового автотранспорту вперше реєстрували: Citroen - 350 одиниць, Ataman - 311 одиниць, Etalon - 221, Ford - 61 та Volkswagen - 45 одиниць.
Cеред вживаних автобусів переважали: Mercedes-Benz - 203 авто, VanHool - 124 одиниці, Man - 40, Volvo - 34 та VDL - 30 одиниць.
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