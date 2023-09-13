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Зеленський підписав зміни до закону про інвестнянь
Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь", свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Документ запроваджує нову форму державної підтримки, а саме часткову компенсацію вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури.
Також тепер інвестору надається можливість розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25% від вкладень.
Зменшено граничний розмір інвестицій та зобов'язання щодо створення нових робочих місць. Це дозволить залучити не тільки великих, а й середніх інвесторів.
Інвесторам розширили термін доопрацювання документів без повернення повного пакета документів після подання заявки на інвестиційний проєкт.
На кінець 2021 року офіс "інвестнянь" отримав від потенційних інвесторів заявок на $2 млрд. Більшість цих проєктів так і не було реалізовано через початок повномасштабної війни.
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