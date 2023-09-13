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Аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами принесли до бюджету 3,9 мільярда
11:57 13.09.2023 |
У системі Prozorro.Продажі успішно завершилося 367 аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами, від яких державний бюджет отримав 3,88 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Онлайн-аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами з'явилися в системі Prozorro.Продажі у 2019 році. Відтоді успішно завершилося 367 таких аукціонів. За результатами торгів держбюджет уже отримав 3,88 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що в середньому конкуренція на торгах за спецдозволи на користування надрами становить 2,6 учасника.
Середнє зростання ціни для успішно завершених аукціонів становить 304%.
Станом на 12 вересня Державна служба геології та надр України оголосила у системі Prozorro.Продажі 24 електронних аукціони з продажу спецдозволів.
Як повідомлялося, Державна служба геології та надр України виставила на аукціон дозволи на користування надрами трьох родовищ мінеральних вод на Закарпатті: дві свердловини з покладами підземних мінеральних вод (лікувально-столових) розташовані у Мукачівському районі - на околицях сіл Солочин та Клячаново, третя - у с. Хижа Берегівського району.
Аукціон оголошено на 21 вересня. Сумарна стартова ціна лотів - близько 9,67 млн грн.
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