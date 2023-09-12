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Кабмін вніс у Раду законопроєкт про обмеження видатків місцевих бюджетів

22:57 12.09.2023 |

Економіка, Право

 

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді внести зміни до Бюджетного кодексу, якими планує перерозподілити надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони, спрямувавши їх замість місцевих бюджетів на закупівлю дронів та боєприпасів.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що відповідні зміни мають набути чинності вже з 1 жовтня.

Крім того, пропонується встановити, що залишки коштів місцевих бюджетів можна використовувати на:

* оплату праці бюджетних установ з нарахуваннями;
* придбання мадикаментів та перев'язувальних матеріалів;
* продукти харчування;
* оплату комунальних послу та енергоносіїв;
* обсуговування та погашення місцевого боргу;
* соціальне забезпечення;
* покриття гарантій місцевих бюджетів.

Окремо дозволять фінансувати проведення заходів та робіт для потреб ТРО та мобілізаційної підготовки, для підтримки сил безпеки і оборони, на проєктування, будівництво, ремонт укриттів, а також будівництво фортифікаційних споруд.

Крім того, пропонується зарахувати надходження Дорожнього фонду у 2024 році до загального фонду державного бюджету, а не до спеціального фонду. Також уряд пропонує скасувати субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році вона запланована в обсязі 16 млрд грн).

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук підтвердив, що Кабмін вже вніс відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони України Рустем Умєров підтримав пропозицію забрати з місцевих бюджетів надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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