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АНАЛІТИКА

Аби повністю укомплектувати БЕБ, потрібно збільшити фінансування у 9 разів, - в.о. директора бюро Пащук

 

У Бюро економічної безпеки (БЕБ) наразі недостатньо детективів та аналітиків, щоб охопити розслідування всіх справ пов'язаних з бізнесом. Тому відомство просить додатково виділити з держбюджету 320 млн грн до кінця року, а щоб заповнити всі посади на 2024 рік потрібно збільшити фінансування БЕБ до 4,5 мільярда гривень.

Про це в.о. директора бюро Андрій Пащук розповів у інтервʼю українській редакції Forbes.

Він нагадав, що у межах чинного закону штат БЕБ має складати 4000 співробітників, а зараз їх лише близько 800.

За його словами, вже до кінця цього року БЕБу потрібно ще близько 320 млн грн з державного бюджету.

"Це для того, щоб набрати 200 співробітників на посади, де вже йдуть конкурси, та оголосити тендер на розробку єдиної аналітичної системи", - пояснив Пащук.

Він додав, що для повноцінного укомплектування команди та формування регіональних відділень, а також розбудови аналітичної системи БЕБ потрібно 4,5 млрд грн у 2024 році. Поточний річний бюджет відомства на 2023 рік затверджено у розмірі 504 млн грн.

Пащук уточнив, що у разі отримання фінансування бюро зможе набрати ще 3000-3500 співробітників та почати формувати єдину аналітичну систему, яка дозволить обробляти великі масиви даних.

Водночас він визнав, що жодне з цих прохань БЕБ не погодив Мінфін.

"В нас ще йдуть дискусії, фінальної відповіді немає", - додав Пащук.

Як повідомлялося, виконувач обов'язків директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров звільнився із займаної посади за згодою сторін з 14 серпня. Замість нього в.о. директора БЕБ призначено Андрія Пащука.

З 1997 по 2017 рік Пащук перебував на службі на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. Зокрема, з 2012 року він працював у МВС на посаді заступника начальника управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. Тоді ж заступником начальника Головного слідчого управління МВС у 2011-2014 роках працював нинішній куратор правоохоронних органів в Офісі президента Олег Татаров.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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