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В Україні запрацювала інтерактивна мапа публічних закупівель
17:10 12.09.2023 |
На сайті Агентства відновлення запрацювала інтерактивна мапа публічних закупівель, які проводять регіональні Служби відновлення щодо обʼєктів відбудови.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Фейсбуці.
Зокрема, йдеться по капітальні ремонти, реконструкцію, нове будівництво та проєктування в регіонах, де цього року розпочинаються відновлення після наслідків збройної агресії Росії.
ж нагадали, що відомство розробило уніфіковані кваліфікаційні вимоги до учасників, які підготовлені у рамках співробітництва з UNODC Programme Office in Ukraine Open Contracting та USAID_ВзаємоДія на основі практики Антимонопольного комітету та відкритих консультацій з учасниками ринку.
«Ми відкрито комунікуємо з ринком та запрошуємо компані долучатися до реалізації проєктів відновлення у постраждалих від війни регіонах»,- підкреслили в Агентстві.
Як повідомлялось, Кабінет Міністрів змінив правила проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану і тепер замовник має обґрунтовувати необхідність закупівель на суму понад 50 тис. грн.
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