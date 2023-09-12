В Україні запрацювала інтерактивна мапа публічних закупівель

На сайті Агентства відновлення запрацювала інтерактивна мапа публічних закупівель, які проводять регіональні Служби відновлення щодо обʼєктів відбудови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Фейсбуці.

Зокрема, йдеться по капітальні ремонти, реконструкцію, нове будівництво та проєктування в регіонах, де цього року розпочинаються відновлення після наслідків збройної агресії Росії.

ж нагадали, що відомство розробило уніфіковані кваліфікаційні вимоги до учасників, які підготовлені у рамках співробітництва з UNODC Programme Office in Ukraine Open Contracting та USAID_ВзаємоДія на основі практики Антимонопольного комітету та відкритих консультацій з учасниками ринку.

«Ми відкрито комунікуємо з ринком та запрошуємо компані долучатися до реалізації проєктів відновлення у постраждалих від війни регіонах»,- підкреслили в Агентстві.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів змінив правила проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану і тепер замовник має обґрунтовувати необхідність закупівель на суму понад 50 тис. грн.