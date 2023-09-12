Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запрацювала інтерактивна мапа публічних закупівель

17:10 12.09.2023 |

Економіка

 

На сайті Агентства відновлення запрацювала інтерактивна мапа публічних закупівель, які проводять регіональні Служби відновлення щодо обʼєктів відбудови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Фейсбуці.

Зокрема, йдеться по капітальні ремонти, реконструкцію, нове будівництво та проєктування в регіонах, де цього року розпочинаються відновлення після наслідків збройної агресії Росії.

ж нагадали, що відомство розробило уніфіковані кваліфікаційні вимоги до учасників, які підготовлені у рамках співробітництва з UNODC Programme Office in Ukraine Open Contracting та USAID_ВзаємоДія на основі практики Антимонопольного комітету та відкритих консультацій з учасниками ринку.

«Ми відкрито комунікуємо з ринком та запрошуємо компані долучатися до реалізації проєктів відновлення у постраждалих від війни регіонах»,- підкреслили в Агентстві.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів змінив правила проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану і тепер замовник має обґрунтовувати необхідність закупівель на суму понад 50 тис. грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1906
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3985  0,03 0,09 38,1489  0,02 0,06
EUR 40,2296  0,06 0,14 41,2163  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес