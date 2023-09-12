У системі Prozorro.Продажі цьогоріч вже продали активів на ₴9,3 мільярда

З початку року у системі Prozorro.Продажі відбулося майже 12 тис. аукціонів, на яких було залучено 9,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За 2023 рік система Prozorro.Продажі поповнила бюджети різних рівнів на 9,29 млрд гривень. Таку суму принесли 11,9 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», - ідеться в павідомленні.

Зокрема, від аукціонів з продажу активів банків-банкрутів надійшло 3,36 млрд грн, від приватизації державної та комунальної власності - 2,19 млрд грн, аукціонів у межах справ про банкрутство - 1,96 млрд грн, від продажу та оренди землі - 735 млн грн, від продажу майна та активів - 665 млн грн.

Лідерами за кількістю успішно проведених аукціонів є оренда державного та комунального майна (4 249 торгів), земельні торги (3 018) та оренда вагонів (1 257).

Станом на 11 вересня в системі оголошено понад 5 тис. онлайн-аукціонів.

Як повідомлялося, у системі Prozorro.Продажі відбулося вже понад 5,8 тис. успішних аукціонів з продажу та оренди землі, на яких було залучено 1,67 млрд грн.