Українські підприємства у 2022 році скоротили доподатковий прибуток у 12,6 раза - Держстат

Підприємства та організації України у 2022 році отримали прибуток від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 88,484 млрд грн, що в 12,6 раза менше за показник за 2021 рік (1119,262 млрд грн), повідомила Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, це спричинено зростанням частки збиткових підприємств із 26,7% 2021 року до 33,8% 2022-го, а їхнього сумарного збитку - учетверо: із 232,8 млрд грн до 928,2 млрд грн.

Водночас 2022 року 66,2% підприємств країни спрацювали рентабельно й отримали 1016,711 млрд грн прибутку, тоді як роком раніше таких підприємств було 73,3%, а їхній сумарний прибуток становив 1352,1 млрд грн.