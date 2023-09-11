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Люксембург долучиться до підтримки малого та середнього бізнесу в Україні
15:31 11.09.2023 |
Люксембург готовий долучитися до програм підтримки малого й середнього бізнесу в Україні та розвитку "зеленої металургії".
Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко з міністром співробітництва та гуманітарних питань, міністром економіки Люксембургу Францом Файо, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Для України надзвичайно важливо підтримувати розвиток мікро, малого й середнього бізнесу, який є драйвером відновлення економіки. І ключовим питанням в цьому є доступ підприємців до фінансових ресурсів. Ми вдячні нашим партнерам за готовність долучитися до програм стимулювання бізнесу, що надають їм можливість отримати доступне фінансування на здійснення інвестицій. Також ми сфокусовані на розвитку переробної галузі, щоб постачати на світовий ринок не тільки сировину, а й більше готової продукції з високою часткою доданої вартості", - зазначила Свириденко.
У свою чергу Файо висловив готовність долучити до підтримки приватного сектору в Україні Європейський інвестиційний фонд і Фонд майбутнього Люксембургу та провести відповідні експертні зустрічі.
Також він висловив зацікавленість у залученні до регіональних проєктів з відновлення України, зокрема підтримки декарбонізації української металургії, переходу до екологічного виробництва сталі в Кривому Розі.
Окрім того, сторони обговорили співпрацю в розвитку цифрової інфраструктури, посиленні кібербезпеки, створенні платформи обміну даними.
Як повідомляв Укрінформ, Люксембург вивчає можливості співпраці з Україною у сфері гуманітарного розмінування.
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