Майже 60% компаній очікують позитивної динаміки розвитку наступного року – ЕВА

За даними опитування Європейської бізнес-асоціації, 58% бізнесів прогнозують позитивну динаміку свого розвитку у 2024 році; торік таких було 47%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ЕВА за результатами дослідження «Прогнози бізнесу на 2024 рік».

Як заявили в асоціації, цьогорічні результати демонструють "позитивний тренд обережного покращення настроїв та прогнозів" топменеджерів членських компаній ЕВА.

Водночас 29% директорів розраховують у 2024 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 13% - прогнозують негативну динаміку (минулого року таких було 25%).

"Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% - у натуральному вимірі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно. Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% - на 11-20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному вимірі - 17%", - ідеться у повідомленні.

У бюджетах на 2024 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/дол. Для порівняння, на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/дол., а у 2021 - 2022 роках - 29 грн/дол.

Нових людей у наступному році планують наймати два із кожних п'яти керівників. Торік цей показник був вдвічі меншим, зауважують автори опитування. Водночас близько половини компаній (48%) залишать команду без змін, 12% - планують скорочення штату.

Переважна більшість опитаних компаній (87%) підвищать заробітну плату своїм співробітникам. З них 46% планують підвищення до 10%, а 41% - від 10% до 20%. Тільки 1% компаній скорочуватимуть рівень заробітної плати, і 12% планують залишити його без змін. Торік про підвищення зарплат заявляли 73% керівників компаній.

Проти минулого року зросла кількість компаній, що планують впроваджувати нові інвестиційні проєктів, - з 19% до 26%. Середня вартість запланованих проєктів також зросла і становить близько 8 млн дол. (у середньому 3 млн дол. у 2023 році).

Так само дещо зросла кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи, - з 60% до 65%. У середньому бізнес готовий спрямовувати на соціальні проєкти близько 6% доходів компанії.

До трійки пріоритетних завдань уряду бізнес традиційно відніс боротьбу з корупцією, необхідність проведення судової реформи, встановлення верховенства права та забезпечення макроекономічної стабільності.

У дослідженні «Прогнози бізнесу на 2024 рік» узяв участь 91 топменеджер компаній - членів Європейської бізнес-асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року. Дослідження «Прогнози бізнесу» проводиться Асоціацією вже восьмий рік поспіль.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Опендатабот станом на початок осені 2023 року, в Україні в середньому на місяць реєструються близько 25 тис. нових бізнесів, тоді як припиняють роботу близько 17 тис.

Найбільший показник зареєстрованих ФОПів за останніх три роки зафіксовано у червні 2023-го - 31 477 нових підприємців.