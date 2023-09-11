Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Майже 60% компаній очікують позитивної динаміки розвитку наступного року – ЕВА

15:23 11.09.2023 |

Економіка

Майже 60% компаній очікують позитивної динаміки розвитку наступного року – ЕВА

 

За даними опитування Європейської бізнес-асоціації, 58% бізнесів прогнозують позитивну динаміку свого розвитку у 2024 році; торік таких було 47%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ЕВА за результатами дослідження «Прогнози бізнесу на 2024 рік».

Як заявили в асоціації, цьогорічні результати демонструють "позитивний тренд обережного покращення настроїв та прогнозів" топменеджерів членських компаній ЕВА.

Водночас 29% директорів розраховують у 2024 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 13% - прогнозують негативну динаміку (минулого року таких було 25%).

"Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% - у натуральному вимірі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно. Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% - на 11-20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному вимірі - 17%", - ідеться у повідомленні.

У бюджетах на 2024 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/дол. Для порівняння, на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/дол., а у 2021 - 2022 роках - 29 грн/дол.

Нових людей у наступному році планують наймати два із кожних п'яти керівників. Торік цей показник був вдвічі меншим, зауважують автори опитування. Водночас близько половини компаній (48%) залишать команду без змін, 12% - планують скорочення штату.

Переважна більшість опитаних компаній (87%) підвищать заробітну плату своїм співробітникам. З них 46% планують підвищення до 10%, а 41% - від 10% до 20%. Тільки 1% компаній скорочуватимуть рівень заробітної плати, і 12% планують залишити його без змін. Торік про підвищення зарплат заявляли 73% керівників компаній.

Проти минулого року зросла кількість компаній, що планують впроваджувати нові інвестиційні проєктів, - з 19% до 26%. Середня вартість запланованих проєктів також зросла і становить близько 8 млн дол. (у середньому 3 млн дол. у 2023 році).

Так само дещо зросла кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи, - з 60% до 65%. У середньому бізнес готовий спрямовувати на соціальні проєкти близько 6% доходів компанії.

До трійки пріоритетних завдань уряду бізнес традиційно відніс боротьбу з корупцією, необхідність проведення судової реформи, встановлення верховенства права та забезпечення макроекономічної стабільності.

У дослідженні «Прогнози бізнесу на 2024 рік» узяв участь 91 топменеджер компаній - членів Європейської бізнес-асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року. Дослідження «Прогнози бізнесу» проводиться Асоціацією вже восьмий рік поспіль.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Опендатабот станом на початок осені 2023 року, в Україні в середньому на місяць реєструються близько 25 тис. нових бізнесів, тоді як припиняють роботу близько 17 тис.

Найбільший показник зареєстрованих ФОПів за останніх три роки зафіксовано у червні 2023-го - 31 477 нових підприємців.
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1979
  0,0732
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3643  0,02 0,05 38,1246  0,01 0,03
EUR 40,1732  0,01 0,03 41,1579  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес