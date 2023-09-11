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АНАЛІТИКА

Україна за 8 міс. наростила експорт феросплавів на 20%, але знизила валютну виручку на 41%

13:09 11.09.2023 |

Економіка

 

Україна в січні-серпні поточного року збільшила експорт феросплавів у натуральному виразі на 20,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 312,445 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), у грошовому виразі експорт феросплавів знизився на 41,3% - до $271,280 млн.

При цьому основний експорт здійснювався до Польщі (55,89% постачань у грошовому виразі), Туреччини (12,16%) і Нідерландів (8,09%).

Крім того, в зазначений період Україна імпортувала 5,059 тис. тонн цієї продукції, що на 69,6% менше порівняно із січнем-серпнем-2022. У грошовому виразі імпорт скоротився на 66,3% - до $20,971 млн.

Ввезення здійснювалося переважно з Індії (19,14%), Китаю (17,26%) і Вірменії (16,98%).

Як повідомлялося, Україна 2022 року скоротила експорт феросплавів у натуральному виразі на 47,7% порівняно з попереднім роком - до 349,560 тис. тонн, у грошовому виразі на 46% - до $564,136 млн. Водночас основні постачання здійснювалися до Польщі (53,25% експорту в грошовому виразі), Нідерландів (13,13%) і Румунії (5,66%).

Крім того, за минулий рік Україна імпортувала 20,546 тис. тонн цієї продукції, що на 65,5% менше порівняно з 2021 роком. У грошовому виразі імпорт скоротився на 59,1% - до $72,705 млн. Імпорт здійснювався переважно з Норвегії (22,67%), Китаю (15,60%) і Казахстану (14,10%).

Бізнес Стахановського і Запорізького заводів феросплавів (СЗФ і ЗЗФ) організовував ПриватБанк (Київ) до націоналізації фінустанови. Нікопольський завод феросплавів контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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