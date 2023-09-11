Шмигаль: Україна спрямувала понад 60 млрд грн на швидке відновлення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Ялтинській європейській стратегії, заявив, що уряд спрямував понад 60 млрд гривень на швидке відновлення України, повідомляє пресслужба глави українського уряду.

"...Понад 60 млрд грн уже спрямовано державою на швидке відновлення, зокрема на розмінування, відновлення житла людей, відновлення та захист критичної інфраструктури", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті уряду в суботу.

За словами Шмигаля, Україна та міжнародні партнери готують спеціальний механізм компенсації, який дасть змогу отримувати грошові кошти від РФ, яка завдала руйнувань.

"Руйнування, які завдала нам Росія, на сьогодні оцінюються в 411 млрд доларів. Ми повинні відновити все за принципом build back better (будувати заново і краще - ІФ-У), реалізовувати великі бізнес-проєкти, проєкти державно-приватного партнерства. І ми працюємо над цим, готуємо нашу державу до відновлення", - цитує прем'єра пресслужба.

Глава уряду повідомив, що від початку 2023 року Україна отримала $30 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Шмигаль також зазначив, що макрофінансова допомога дає можливість витрачати внутрішні ресурси на армію.

"Крім того, є конкретні домовленості про довгострокове фінансування з МВФ, ЄС, Норвегією, Японією та іншими країнами G7", - ідеться в повідомленні.

Шмигаль також зазначив, що "економіку майбутнього" України формуватимуть військово-промисловий комплекс, будівництво та інфраструктура, аграрний сектор, а також енергетика, ІТ і машинобудування.

"Уже сьогодні Україна змінюється. Попри всі виклики та труднощі. Ми систематизували наші основні реформи, маємо чіткі дорожні карти, команди змін і бачення", - підсумував прем'єр.