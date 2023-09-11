Українські металурги за 8 місяців виробили 4,03 мільйона тонн сталі

У січні - серпні 2023 року обсяги виробництва сталі в Україні становили 4,03 млн т, або 77,7% показника минулого року.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені ОП «Укрметалургпром».

За інформацією аналітиків, у січні - серпні 2023 року металургійні підприємства України виробили 4,03 млн т сталі, що становить 77,7% обсягів виробництва за аналогічний період минулого року.

За 8 місяців 2023 року чавуну вироблено 3,9 млн т (75,9% до 2022 року), прокату - 3,4 млн т (76,1% до 2022 року).

Зокрема, у серпні вироблено 533,4 тис. т чавуну (проти 334,9 тис. т у липні 2022 року), 602,2 тис. т сталі (365,8 тис. т рік тому), 505,9 тис. т прокату (242,2 тис. т рік тому).

Як повідомлялося, меткомбінат «Запоріжсталь» у серпні в порівнянні з липнем 2023 року збільшив виробництво прокату та скоротив обсяг виробництва сталі та чавуну.