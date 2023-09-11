Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

 

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Новий закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу, яка передбачає три пункти.

* Безпечна торгівля з Україною;
* Підтримка інвестицій польських компаній;
* Підтримка розвитку України.

Крім того, новий польський закон дає також можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.

"Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні", - зазначила Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також Серед нових рішень - здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1247
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3643  0,02 0,05 38,1246  0,01 0,03
EUR 40,1732  0,01 0,03 41,1579  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес