Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Новий закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу, яка передбачає три пункти.

* Безпечна торгівля з Україною;

* Підтримка інвестицій польських компаній;

* Підтримка розвитку України.

Крім того, новий польський закон дає також можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.

"Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні", - зазначила Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також Серед нових рішень - здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку.