Фінансові новини
- |
- 09.09.23
- |
- 00:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд змінив порядок обчислення середньої зарплати
23:45 08.09.2023 |
Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньої зарплати та надання державним службовцям матеріальної допомоги.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Передбачається, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводитимуть виходячи з виплат за останній рік роботи.
Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник отримав право до 31 грудня 2023 року, проводитимуть виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.
Крім цього, Кабмін також вніс зміни до порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Зокрема, передбачено надання матеріальної допомоги у розмірі, який не перевищуватиме середньомісячну заробітну плату (замість середньомісячної заробітної плати).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
ТОП-НОВИНИ
|Ціни в Україні продовжують знижуватися другий місяць поспіль, – Держстат
|У Європарламенті закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування
|США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
|НАБУ повідомило про підозру Коломойському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Специалисты Стилус рассказали, как приобрести б/у айфон и не прогадать
У РУБРИЦІ
|Уряд змінив порядок обчислення середньої зарплати
|Кабмін спростив проведення оцінки впливу діяльності бізнесу на довкілля
|Світовий урожай пшениці цього року стане другим рекордним в історії, – ФАО
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
|Портфель діючих проєктів Світового банку став рекордним за всі роки співпраці з Україною, - Мінфін
|Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль
Бізнес
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах
|Facebook видаляє вкладку «Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди
|Маск позичив 1 мільярд доларів у SpaceX тоді ж, коли купував Twitter – WSJ
|Kia показав компактний позашляховик EV5