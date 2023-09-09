Уряд змінив порядок обчислення середньої зарплати

Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньої зарплати та надання державним службовцям матеріальної допомоги.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачається, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводитимуть виходячи з виплат за останній рік роботи.

Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник отримав право до 31 грудня 2023 року, проводитимуть виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.

Крім цього, Кабмін також вніс зміни до порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Зокрема, передбачено надання матеріальної допомоги у розмірі, який не перевищуватиме середньомісячну заробітну плату (замість середньомісячної заробітної плати).