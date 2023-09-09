Кабмін спростив проведення оцінки впливу діяльності бізнесу на довкілля

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 8 вересня, вніс зміни до Порядку проведення громадських слухань у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

Як повідомляє пресслужба Міндовкілля, рішення ухвалено на виконання внесених до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля" змін, які набули чинності 29 липня.

Зокрема, відтепер громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля будуть проводитися у режимі відеоконференції. Такий порядок діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

"Важливий крок, який після трирічних обмежень через пандемію COVID-19, відновлює процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля. Документ враховує усі безпекові питання та встановлює виважений підхід - громадські слухання відбуватимуться у режимі онлайн", - прокоментувала рішення заступниця міністра Олена Крамаренко.

Вона уточнила, що проведення громадських слухань у звичайному режимі зможе відновитися після перемоги.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля". Документ передбачає переведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) у цифровий формат, а також скорочення її строків із близько 216 днів до 67 днів.

Закон таеож передбачає:

* скорочення строків громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність з 20 до 12 робочих днів;

* оприлюднення повідомлення про плановану діяльність та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, адресної розсилки, а також шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах районних державних адміністрацій та на офіційних веб-сайтах і дошках оголошень органів місцевого самоврядування територіальних громад, які можуть зазнати впливу планованої діяльності;

* визначає підстави для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначена недопустимість провадження планованої діяльності, а також підстави для відмови у видачі такого висновку тощо.

Крім того, на час воєнного стану звільняється від проведення оцінки впливу на довкілля планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом міністрів.